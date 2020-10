„Wir müssen Probleme kreativ angehen“

Mit Corona fiel einiges an Drittmitteln aus, weil Projekte nicht ausgeführt werden konnten. Umgekehrt steuern wir mit so vielen Projektanträgen wie noch nie an Wissenschaftsfonds und Forschungsförderungsgesellschaft dagegen. Und wir haben einen Entwicklungsplan, der Basis für Finanzierungsverhandlungen nächstes Jahr ist.