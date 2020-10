Neuer Cluster an Wiener Schule: 40 Infizierte

350 Fälle an Wiener Schulen

Insgesamt gibt es an Wiener Schulen derzeit 350 aktive positive Fälle, in Kindergärten 54. Diese Zahlen muss man allerdings in Relation zur Gesamtzahl an Schülerinnen und Schülern bzw. Kindergartenkindern setzen. So gibt es in der Bundeshauptstadt mehr als 600 Schulen mit rund 230.000 Schülerinnen und Schülern. Weiters gibt es mehr als 2000 Kindergarten-Standorte mit circa 87.000 Plätzen.