Südtiroler Sinner „vermöbelt“ Australier ganz übel

Was für eine Machtdemonstration, was für eine Überlegenheit, was für ein Sieg: Der gerade einmal 19 Jahre alte Jannik Sinner hat beim bett1HULKS-Championship einmal mehr gezeigt, dass mit ihm in Zukunft an der Spitze des Welt-Tennis zu rechnen sein wird. In nur knapp mehr als einer Stunde fegte der Südtiroler in der Kölner LANXESS-Arena über den Australier James Duckworth hinweg, siegte locker mit 6:1 und 6:2 ...