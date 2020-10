Finale LIVE: Schwartzman gegen Lokalmatador Zverev

Kurz vor dem Ende der zwei aufeinanderfolgenden Turniere in Köln zog Veranstalter Edwin Weindorfer eine postivie Bilanz: „Ein back-to-back-Turnier hat es in dieser Art auch noch nicht gegeben. Wir haben hier den Namen Sportainment kreiert. Wenn man ohne Zuseher spielen muss, dann muss man andere Dinge machen: eine Band direkt am Court, die elektronischen Linienrichter oder eine dank der großartigen Technik in der LANXESS arena tolle TV-Produktion.“ Dafür erhielt er von ATP-Supervisor Cedric Mourier großes Lob: „Das war ein guter Job von allen Beteiligten.“