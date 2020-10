Kinderbetreuung bleibt Falle im Erwerbsleben

Mit dem „Frauenmonitor“ legt die AKOÖ aktuelle Daten zur Lage der Frauen in OÖ vor. Während Männer ein mittleres Brutto-Monatseinkommen von 2782 € haben, liegt jenes der Frauen mit 1764 € um 36,6 Prozent darunter. Ein Grund: Teilzeit bleibt vorrangig weibliches Erwerbsmodell, weil es an „vollzeittauglichen Kinderbetreuungseinrichtungen mangelt“, folgert Elfriede Schober, Vizepräsidentin der AKOÖ. So gingen in OÖ Kinderbetreuungsplätze für Unter-Dreijährige zurück.