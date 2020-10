Bei Disput mit anderem Autofahrer Pistole gezückt

Wegen Streit mit Freundin bereits aufgebracht

„Der 22-Jährige bestreitet die Tat nicht. Er gab an, aufgrund eines Streits mit seiner Freundin bereits sehr aufgebracht gewesen zu sein und daher im Zuge des Streits seinem Kontrahenten die Pistole gezeigt zu haben, bedroht will er ihn aber nicht haben“, so der Sprecher.