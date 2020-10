„Die Politiker schauen einfach nur weg!“

Notdurft in Öffentlichkeit

Der offensichtlich kranke Obdachlose treibe sich seit drei Monaten in der Altstadt herum und errege immer wieder Ärgernis, wie der Geschäftstreibende sagt: „Er uriniert in aller Öffentlichkeit und lässt seine Hose so weit hinunter, dass alle seine Geschlechtsteile sehen können.“ Das bestätigt auch der Obmann des Altstadtvereins, der betont, dass „der Mann für Besucher, Anrainer und Gäste eine Belastung darstellt“.