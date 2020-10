Covid-Infektionen erreichen bisherigen Höchststand

Die Salzburger Gesundheitsbehörden meldeten am Sonntagvormittag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Es handelt sich dabei um einen 69-jährigen Mann aus dem Flachgau. Am Sonntag befanden sich in Salzburg 31 Covid-19-Patienten im Spital, fünf benötigten intensivmedizinische Behandlung.