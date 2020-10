Zu Hause bleiben | Mehr Ehrlichkeit

Zu Hause bleiben! Hat es noch überrascht? Wieder ein neuer Rekord bei den Corona-Infektionszahlen in Österreich - von 2317 Fällen war gar am Vormittag die Rede, dann wurde zu Mittag auf „nur“ noch 1747 korrigiert. Rekorde auch in Deutschland und Spanien - und weltweit, mit erstmals mehr als 400.000 Infektionen binnen 24 Stunden. Und was sagt die stets so besonnen agierende deutsche Kanzlerin Angela Merkel? Sie appelliert dringend an die Deutschen, sich „mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause“ zu treffen. Und ruft dazu auf: „Verringern Sie Ihre Kontakte, bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an ihrem Wohnort.“ Das klingt ernst!