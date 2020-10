Regierungschefin Ardern vor historischem Sieg

Jubel bei der amtierenden Labour-Partei in Neuseeland: Premierministerin Jacinda Ardern hat am Samstag die Parlamentswahl im Pazifikstaat klar für sich entschieden. Die Partei der linksgerichteten Regierungschefin kommt nach Auszählung von drei Viertel der Stimmen auf fast 50 Prozent. Die konservative National Party erreicht dagegen nur rund 27 Prozent. Deren Spitzenkandidatin erkannte bereits den Sieg der Labour-Partei an und gratulierte Ardern.