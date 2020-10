Schauspieler Anthony Chisholm ist gestorben

Schauspieler und Broadway-Star Anthony Chisholm ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Der Hollywoodstar spielte unter anderem in Spike Lees Film „Chi-Raq“ mit, war aber auch in Streifen wie „Eddie The Eagle“ und „Premium Rush“ oder Serien wie „Oz - Hölle hinter Gittern“ und „Wu-Tang: An American Saga“ zu sehen.