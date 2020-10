Noch nicht fit! Lazaro verpasst Hit gegen Inter

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro fehlt seinem neuen Klub Borussia Mönchengladbach weiterhin wegen seines vor zwei Monaten erlittenen Muskelbündelrisses in der Wade. Der Leihspieler von Inter Mailand verpasst damit am Mittwoch auch das Champions-League-Duell mit dem Club, bei dem er noch bis 2023 unter Vertrag steht. Seinen Trainer Marco Rose, mit dem er bereits in Salzburg zusammengearbeitet hatte, will der 24-Jährige in der Vorbereitung dennoch unterstützen.