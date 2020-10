Alko-Lenkerin kracht mit Kindern im Pkw in Traktor

Der Pkw krachte in das linke Vorderrad des Traktors, der dadurch in den angrenzenden Graben geschleudert wurde und seitlich umkippte. Der Landwirt erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen an den Beinen und wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. „Die Lenkerin des Pkw und ihre mitfahrenden Kinder blieben unverletzt“, erklärt die Exekutive. Der Alkotest bei der 49-jährigen Frau verlief positiv. Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete die Sicherstellung des Pkw an.