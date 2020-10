48-Jähriger bei Verkehrskontrolle festgenommen

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle im Pinzgau am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr hielten Beamte der Polizeiinspektion Zell am See den Lenker (48) eines Kleintransporters aus der Slowakei an. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt per Festnahmeanordnung zur Fahndung ausgeschrieben war.