Pflegereform: Am Dienstag fällt der Startschuss

Die Ankündigungen sind bekannt, seit Jahren wird eine große Pflegereform versprochen. Jetzt soll es tatsächlich so weit sein. „Weil es alternativlos ist“, betont Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Am Dienstag starten die Arbeitsgruppen, insgesamt 100.000 Personen sollen in der Pflege einen Job finden. Mehr als 460.000 Menschen in Österreich beziehen Pflegegeld, Tendenz weiter steigend.