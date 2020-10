Der nächste „Startschuss“ für die Pflegereform

Gesundheitsminister verspricht „umfassende“ Reform

Laut Sozialminister Rudolf Anschober soll sich das - jetzt aber wirklich - ändern. Nun, da er in einer „Dialogtour“ die wichtigsten Bereiche abgeklappert habe, könne der Startschuss für die laut Experten so wichtige Reform ertönen. Und diese werde, so Anschober, „umfassend“ sein.