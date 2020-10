Feuerwehreinsatz: Kuh aus Jauchengrube befreit

Völlig verzweifelt steckte am Donnerstag in Hirschbach (Neuberg an der Mürz) eine Kuh in einer Jauchengrube fest. Zwölf Florianis der FF Neuberg mussten mit zwei Fahrzeugen ausrücken. Gemeinsam mit dem Bauern und einem Traktor konnte das Tier aber unversehrt aus seiner misslichen Lage befreit werden.