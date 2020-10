Nackte Frauen-Statue: „Prüderie ist lächerlich“

Zwei Frauenstatuen sorgen derzeit in New York für großes Aufsehen. Im Bezirk Manhattan soll eine nackte Medusa-Statue an die #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Gewalt erinnern. Einige Straßenblocks weiter steht eine Skulptur der Nonne Franziska Xaviera Cabrini, welche sich Zeit ihres Lebens für Einwanderer einsetzte und 1946 als erste US-Amerikanerin heiliggesprochen wurde.