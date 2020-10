Um Nachfolge seines Nachfolgers: Köfer tritt an

Köfer wird bei der Wahl am 28. Februar als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen, mit dem Ziel, der Nachfolger seines Nachfolgers Gerhard Pirih zu werden. „Ich hab noch etliches für Spittal vor und will meine Heimatstadt wieder nach vorne bringen“, so Köfer, der auf den Plätzen zwei und drei seiner Liste ebenfalls kommunale Größen aufbieten kann: Fleischermeister Willi Koch, ehemals Stadtrat der ÖVP, und die Unternehmerin Karoline Kullmitzer. Für die Kandidaten von ÖVP und FPÖ wird es jetzt sehr schwer, beim Duell Pirih gegen Köfer nicht unterzugehen.