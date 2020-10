„Herbst-Saison ist für mich gelaufen“

Hinrunde als Ergebnis?

Nicht nur in der Regionalliga, auch in der Salzburger Liga müssen sich Tennengauer Klubs mit Spielabsagen herumschlagen. Als einziges betroffenes Team wäre Golling zu einem Spiel angetreten. Die Elf von Trainer Philip Buck trainierte am SAK-Platz, wäre am Sonntag in Bramberg zu Gast gewesen. Der Kuchler Lockdown verhindert das Vorhaben. „Das Trainerteam und einige Spieler wohnen in Kuchl. Daher können wir nicht spielen“, erklärt Buck.