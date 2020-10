In Kuchl hat es sich jetzt ausgefeiert

Am Montag tummelten sich jedenfalls unzählige Journalisten im sonst so beschaulichen Kuchl. „Wir sind jetzt in aller Munde und in ganz Österreich bekannt“, nahm es eine Passantin mit Galgenhumor. Für die strengen Maßnahmen gibt es zumindest teilweise Verständnis: „Die Zahlen dürfen nicht explodieren“, sagt Friedrich Kaufmann. Sein Enkel Manuel ist enttäuscht: „Ich darf jetzt nicht mehr zum Fußball.“ Im gesamten Tennengau gilt vorerst – wie berichtet – ein Veranstaltungsverbot. Auch Privatpartys sind untersagt.