Die letzte Fahrt der „Gelben Elektrischen“

Erst 1909 ging eine elektrische Stadtbahn in Betrieb, die aufgrund der Farbe ihrer Wagen „Gelbe Elektrische“ genannt wurde. Die Bahn wurde in Etappen vom Hauptbahnhof über die Neustadt, durch den Sauterbogen und über das Platzl bis zum Alten Markt geführt und 1916 – mitten im Ersten Weltkrieg – bis in die Riedenburg verlängert. Zu einem echten Verkehrsnetz konnte sich die „Gelbe“ aber nie entwickeln, Erweiterungspläne nach Maxglan, Gnigl und Schallmoos konnten nicht realisiert werden.