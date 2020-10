26 Infizierte: Cluster in Kindberger Pflegeheim

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Corona-Cluster in steirischen Pflegeheimen, aktuell ist das Heim des lokalen Sozialhilfeverbands in Kindberg besonders stark betroffen. 26 Personen (je 13 Mitarbeiter und Bewohner) sind infiziert, drei Bewohnerinnen und ein Bewohner sind verstorben.