Räuber schlugen Opfer mit Regenschirm nieder

Ein 33-Jähriger ging am Dienstag gegen 19.25 Uhr im Gablerpark in Traun mit Kopfhörern in den Ohren spazieren. Plötzlich kamen zwei Personen von hinten auf ihn zu und rissen ihm seinen Regenschirm aus der Hand. Mit diesem schlug ihm einer der Täter auf den Kopf. Die unbekannten Täter stießen den 33-Jährigen zu Boden.