Im 2. Quartal kamen 20 Prozent weniger Patienten

„Es wird wegen Corona viele Kollateralschäden geben“, sagt Wolfgang Ziegler, Hausarzt in Kremsmünster und Sprecher der niedergelassenen Mediziner in OÖ. So sank zwar die Zahl der Infarkt-Patienten in Spitälern um die Hälfte, doch es gibt insgesamt 80 Prozent mehr Infarkt-Tote: „Weil sich viele Leute nicht in die Ordinationen trauen oder lieber ein bisschen zuwarten, auch bei Kontrolluntersuchungen. Das ist gefährlich, wenn dann Krankheitsverläufe rasch problematisch werden, die wir sonst unter Kontrolle gehabt hätten.“