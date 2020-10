Wien-Punkte für den Rekord von Superstar Djokovic

Herwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open, war mit Djokovic sowie Nadal seit Monaten in Gesprächen. Aufgrund der finanziell angespannten Situation machte er aber kein Hehl daraus, dass er die üblichen finanziellen Forderungen des Serben für einen Start nicht erfüllen könne. Djokovic, der schon 2007 in Wien spielte, damals noch ohne Grand-Slam-Titel, kommt dennoch. Wohl auch, um Punkte in der Weltrangliste zu sammeln. Aktuell ist er in der 289. Woche Nummer eins der Welt, 21 fehlen ihm auf Federers Rekord. Mit einem Wien-Titel würde er einer eventuellen Entthronung bei den Australian Open vorbeugen.