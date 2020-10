Hut ab vor dem steirischen Prügelknaben

Ein Sonntagnachmittag in Ottendorf an der Rittschein, ein idyllisches Fleckerl im oststeirischen Thermenland. Die Torschlucker des steirischen Fußballs sind zu Gast, die Hausherren haben sich schon die Serviette umgebunden. 0:18, 1:10, 0:13 - so lauteten die letzten Ergebnisse des Schlusslichts der 1. Klasse Süd.