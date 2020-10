Robert Pattinson: Wieder als Batman vor der Kamera

Robert Pattinson steht nach längerer Pause wieder für den neuen „Batman“-Film vor der Kamera. In der englischen Hafenstadt Liverpool drehte der 34-Jährige am Montag mit Hunderten von Komparsen eine Szene. Es war das erste Mal, dass Pattinson am Filmset gesichtet wurde, seit die Dreharbeiten wegen eines positiven Coronavirus-Tests in der Crew Anfang September unterbrochen wurden. Damals hieß es, es sei Pattinson selbst, der positiv getestet wurde.