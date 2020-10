Lösegeld-Trojaner nehmen unsere Handys ins Visier

Bisher waren Erpresser-Trojaner, die nach einer erfolgreichen Infektion alle Daten am Computer verschlüsseln und erst wieder Zugriff gewähren, wenn das Opfer ein Bitcoin-Lösegeld bezahlt hat, vor allem am PC ein Problem. Das dürfte sich in den kommenden Monaten ändern und auch in Richtung Smartphone verschieben, warnen laut einem Bericht des Technologieportals „Ars Technica“ IT-Sicherheitsforscher von Microsoft.