Gletscherschmelze: Alaska-Bucht droht Mega-Tsunami

1958 stürzten in der Litua Bay in Alaska infolge eines Erdbebens 90 Millionen Tonnen Gestein und Eis in den Fjord und lösten eine Tsunamiwelle aus, die mit 520 Metern als eine der größten überhaupt gilt. Die Wucht der Welle war so groß, dass auch noch in Kilometern Entfernung Bäume entwurzelt wurden. Zwei Fischer, die zur Zeit des Unglücks in der Bucht waren, starben. Augenzeugen sprachen damals von einem Ereignis wie nach einem Atombombeneinschlag.