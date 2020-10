Neues „Krone“-Buch: Frieden - und was kam dann?

Der Zweite Weltkrieg - und die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten - endeten vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945. Zehn Jahre später, am 26. Oktober 1955, trat dann die österreichische Neutralität in Kraft - und die letzten Besatzungssoldaten verließen Österreich. Dieses spannende Jahrzehnt beleuchtet der Bildband „Frieden - und was kam dann? Kärnten in historischen Fotografien zwischen Kriegsende und Staatsvertrag“.