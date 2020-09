75 Jahre Kriegsende: Die Schweizer Kinder

Am aktivsten brachte sich damals die Schweiz ein

Ihre Hilfsbereitschaft gegenüber Kriegsgeschädigten drückte sich in den Aktionen „Schweizer Spende“ bzw. „Schweizer Grenzlandhilfe“ aus. In den Jahren 1946 bis 1956 nahmen Familien aus der Schweiz rund 181.000 Kinder vorübergehend bei sich auf, viele von ihnen aus Österreich. Ähnliche Aktionen gab es übrigens auch in Dänemark, den Niederlanden und Portugal, wo ebenfalls österreichische Kinder untergebracht wurden.