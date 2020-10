Italiens Frächter-Chef für freie Fahrt durch Tirol

Jetzt sei der optimale Zeitpunkt gekommen, alle Chancen zu nutzen, um Arbeitsplätze in der alpinen Region von Rosenheim bis Verona zu halten - und nicht ganze Produktionslinien in Billiglohnländer mittels Transit-Lkw zu verschleppen, zu verlagern und „uns an der Brennerroute als alpine Lärmregion Europas zu terrorisieren - sieben Tage, 24 Stunden“.