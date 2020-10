Viele Wirte pfeifen auf die Gästeregistrierung

Alle Gastronomen sind davon aber noch nicht überzeugt. „Ich mache da erst mit, wenn es verpflichtend ist“, sagt etwa Christian Rettenbacher, Chef des Pucher Kirchenwirts. Denn: „Ich will nicht auch noch die letzten Leuten vergraulen“. Noch deutlicher wird Simon Haigermoser, Pächter des Postwirts in Annaberg: „Das Ganze ist nur mehr ein Kasperltheater. Wir haben schon so viele Corona-Vorschriften, ich häng da sicher kein Formular aus.“