Harte Zeiten für die Innsbrucker Koalition

Während der Bund sein Budget 2021 schon fertig verhandelt hat, ist es in der Tiroler Landeshauptstadt nicht einmal sicher, ob es überhaupt eines geben wird. Der Grund: Die Stadtregierung ist mit der Erstellung im Verzug. Der Finanzausschuss müsste Sonderschichten einlegen, was aber wegen der Fristenläufe ein Problem darstellt. Denn diese sind im Stadtrecht fixiert. Zudem sind die neuen Budgetregeln noch nicht angewandt. Auf Landesebene übrigens schon, was der Verwaltung erheblichen Mehraufwand beschert hat. Das Innsbrucker Budget soll trotz allem im November-Gemeinderat (19./20.11.) beschlossen werden.