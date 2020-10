Jetzt Notstand verhängt, um Madrid abzuriegeln

Mit 850.000 Infektionen ist Spanien das von der Pandemie am schwersten getroffene Land Westeuropas. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen lag zuletzt bei 115. In der Region Madrid betrug dieser Wert sogar 230. Nur die Region Navarra hat in Spanien eine höhere sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz.