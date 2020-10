Berg-Karabach: „Bewegen uns auf Waffenruhe zu“

Frankreich sieht beim Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Kaukasusregion Berg-Karabach Fortschritte in Richtung einer baldigen Feuerpause. „Wir bewegen uns bald auf eine Waffenruhe zu, auch wenn die Lage noch immer fragil ist“, hieß es am Freitag aus Kreisen des Elysee-Palasts. Präsident Emmanuel Macron habe erneut mit Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan und Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev beraten. Man arbeite an der Wiederaufnahme von Verhandlungen.