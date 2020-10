Chemie-Nobelpreis: Entscheidende Arbeit in Wien

Nach ihrem Studium der Biologie, Mikrobiologie und Genetik an der Universite Pierre et Marie Curie in Paris ging sie 1996 als Postdoc nach New York, wo sie unter anderem an der Rockefeller University forschte, sowie nach Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. 2002 wechselte Charpentier, die in der Schule Deutsch gelernt hat, an die MFPL der Uni Wien und der Medizinischen Universität Wien, wo sie einen relevanten Teil der Entwicklungsarbeit für die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Genschere CRISPR/Cas9 durchführte.