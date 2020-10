Lettland-Goalie Gudlevskis unterschreibt beim VSV

Mit dem 28-jährigen Kristers Gudlevskis gelang Villach ein echter Coup! Er ist ein echter Klasse-Keeper! 2013 wurde er in Runde fünf von NHL-Team Tamba Bay gedraftet, machte für den Klub aus Florida dann später auch fünf NHL-Spiele. Danach schnupperte er für Dinamo Riga auch eineinhalb Jahre KHL-Luft. In der letzten Saison hütete er das Tor von Bremerhaven in der DEL, er ist dort somit der Vorgänger von Ex-VSV-Keeper Brandon Maxwell. Kristers ist auch der Teamtorhüter von Lettland. Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi sorgte er für Aufsehen, als er beim 1:2 gegen Kanada (zog damit ins Halbfinale ein!) der Mann des Spiels war und 55 Schüsse hielt. Der Lette trifft schon im Laufe des Wochenendes bereits in Villach ein.