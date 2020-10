Gemeinsame Reise-Ampel für die EU nimmt Form an

Die Reisebestimmungen in der Coronavirus-Pandemie sollen in der EU vereinheitlicht werden - Gebiete, in denen es nur wenige Infektionen gibt, sollen nicht mit Beschränkungen bedacht werden. Die Staaten würden dahingehend Fortschritte machen - es ist eine Einigung auf Kriterien in Sicht, nach der die Regionen je nach der Anzahl der Infektionen wie bei einem Ampel-System rot, orange oder grün eingefärbt werden sollen.