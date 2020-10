Dattelsirup ist die perfekte Alternative

Datteln sind seit einiger Zeit auch in unseren Breitengraden bekannt. Meist erhält man sie bei uns in getrockneter Form, zum Süßen von Joghurt, Müsli, aber auch als Zusatz in Keksen, Riegeln und Kuchen. In arabischen Ländern werden die Früchte der Echten Dattelpalme auch zu Sirup eingekocht - dieser gilt dort als wunderbarer Zuckerersatz, der obendrein auch noch gesund ist.