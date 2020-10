Segler am Achensee wegen starkem Wind gekentert

Gegen 13 Uhr befanden sich drei Österreicher gemeinsam auf einem Segelboot am Achensee. „Aufgrund des vorherrschenden kräftigen Windes kenterte das Segelboot, wodurch die drei Männer in das Wasser stürzten“, heißt es seitens der Polizei. Zwei Fischer, die sich zum Unfallzeitpunkt in einem anderen Boot in der Nähe des Unfallortes aufhielten, konnte die drei Männer aus dem See bergen und brachten sie an Land. Dort wurden die Segler durch Rettungsteams versorgt. Sie blieben bei dem Unfall zum Glück unverletzt, das Segelboot ging nach der Kenterung aber unter.