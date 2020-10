Drogen-Koffer: Neun Jahre Haft für Österreicher

Drogen in Auskleidung des Koffers eingearbeitet

Und unterbewusst hatten die Polizisten den richtigen Riecher – der Koffer war vollgepackt mit Suchtgift. Eingearbeitet in die Auskleidung, kamen schlussendlich nicht weniger als 1,8 Kilogramm an Crystal Meth im Gesamtwert von umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro zum Vorschein.