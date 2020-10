Corona-Sorgen: „Gipfel ist noch nicht erreicht“

Zielgruppe für den Sorgendienst sind vor allem ältere, einsame Personen sowie alleinerziehende Elternteile. Aber auch Männer (bisher nur 44 Prozent der Anrufer) werden gezielt angesprochen. Jene, so Lochner, würden sich schwerer tun, Hilfe in Anspruch zu nehmen. In den meist halbstündigen Telefonaten soll völlig anonym geklärt werden, ob eine Abklärung, ein Entlastungsgespräch hilft. Oder ob mehr Hilfe benötigt wird. Der Kontakt zu psychosozialen Diensten wird dann direkt hergestellt. Lochner zeigt sich in einer ersten Bilanz der Sorgenhotline zufrieden: „Zwei Drittel der Anrufe lösen wir selbst. Nur wenige müssen wir weiterleiten.“