Wie fühlt sich Corona an, Herr Primar?

Hausner erwartet uns in seinem Büro im ersten Stock. In der Bibliothek stehen viele alte Medizin-Bücher, die ihm sein Großvater hinterlassen hat. An der Wand hängen Zeichnungen seiner Kinder, über dem Regal ein Kreuz. „Ich vertrete christlich-soziale Werte“, sagt der Chirurg, der eine Klosterschule besucht hat und auch Leitender Arzt des Malteser Hospitaldienstes ist. Hausner ist einer von 47.432 Menschen in Österreich, die am Corona-Virus erkrankt sind.