Covid-19: Rekord bei Neuinfektionen

191 Landsleute wurden laut Gesundheitsministerium in nur 24 Stunden positiv auf das Cornavirus getestet. Dieses Allzeit-Hoch dürfte auch durch die Nachmeldung von privaten Testinstituten beeinflusst sein. Trotzdem ist die Zahl beunruhigend: Vor allem in Familien, am Arbeitsplatz und bei Festen bleibt das Ansteckungsrisiko hoch. So infizierten sich beim Aufstellen eines Holzstorches nach einer Geburt im Bezirk Amstetten elf Niederösterreicher und zwei Oberösterreicher. Ein Schlachtbetrieb im Bezirk Melk hat vier positive Personen zu verzeichnen. 130 Mitarbeiter des Unternehmens werden und wurden getestet. 21 Personen stammen nicht aus Österreich und sind heimgereist, die Behörden in Ungarn und der Slowakei sind informiert. Ein Hygienekonzept soll die Weiterführung der Fleischerei sichern.