Sprühnebel soll Schüler vor Hitze schützen

Klimamodelle warnen inständig, dass die Hitze vor allem in Städten bald unerträglich werden könnte. Zuletzt hat das Umweltbundesamt mit einer Studie zu „Urbanen Hitzeinseln“ (UHI) auch in Klagenfurt Alarm geschlagen. Nach vielen Ankündigungen wird jetzt mit konkreten Maßnahmen zum Hitzeschutz begonnen. „Und zwar dort, wo es auch abgesehen vom Klimawandel oft hitzig zugeht - in den Schulen“, sagt Stadtrat Frank Frey.