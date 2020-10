Mysteriöse Reise ins Unglück? Rätsel um Frau

Das erste Kapitel in diesem ominösen Fall wurde bereits am 10. Juli geschrieben: Damals wurde vor einem Lebensmittelgeschäft in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ein unversperrtes E-Bike mit einem Hunde-Körbchen sowie mehreren Taschen aufgefunden. Ein Zeuge gab an, dass er untertags eine Frau beobachtet habe, die das Fahrrad dort abgestellt hat. Anschließend sei sie mit einem Wanderrucksack und einem kleinen Hund in Richtung des Kraftwerks am Fuchsbühel und später weiter in Richtung Wald gegangen. Zurückgekehrt war die Frau nicht mehr - und auch das Rad stand noch Tage später vor dem Supermarkt.