Wie Tom Hanks! 99ers-Star saß am Flughafen fest

Das gibt es doch nicht! Erst am Donnerstag statt wie erhofft am Dienstag wird Neo-99ers-Eishockeystar Michael Rasmussen das erste Mal am Eis stehen. Der NHL-Stürmer, der leihweise von den Red Wings aus Detroit in die Steiermark transferiert wurde, saß nämlich zwei Tage lang am Flughafen fest. Und dürfte sich dabei wie im falschen Film gefühlt haben...