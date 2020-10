Gemeinde strikt gegen Bordellpläne

Der Standort an der Drautal Straße sei für Investoren optimal. Der Inhaber, der das einzige Gasthaus im Zentrum von Lendorf im Feber gekauft hatte, wollte das Lokal ursprünglich wiederbeleben. „Leider kam Corona dazwischen“, klagt der Unternehmer, der das ehemalige Wirtshaus jetzt am liebsten verkaufen möchte. Auch die Gemeinde spricht sich gegen die Bordellpläne aus: „Ein Laufhaus kommt nicht in Frage. Wir benötigen ein Restaurant. Deshalb wurde ja auch ein Pächter gesucht“, ärgert sich Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger. Ein derartiges Gewerbe sei laut Bebauungsplan der Gemeinde zudem auch nicht zulässig. Lagger-Pöllinger: „Wird aus dem ,Lendorfer Wirt’ kein Lokal, dann soll das Objekt als Wohn- oder Kaufhaus genutzt werden.“